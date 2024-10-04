هكتور حجار التقى الممثلة الجديدة للـ UNDP: لا سلام من دون إنماء متوازن

عقد وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال الدكتور هكتور حجّار اجتماعا تعارفيا مع الممثلة المقيمة الجديدة لبرنامج الامم المتحدة الانمائي في لبنان UNDP بليرتا أليكو. وأكد حجار خلال الاجتماع، أن "لا سلام من دون إنماء متوازن"، مذكرا بأن "التنمية هي من صلب مهام الوزارة".

وشدد على "ضرورة تفعيل التنسيق والتعاون في مشاريع إنمائية مشتركة في كل الأراضي اللبنانية، تتماهى مع أسس الحماية الإجتماعية".