قسم المباحث الجنائيّة المركزيّة يوقف أحد أفراد عصابة احتيال تشتري عملات رقميّة من ضحاياها بواسطة دولارات مزيّفة

اشارت المديريّة العامّة لقــوى الأمــن الدّاخلي _ شعبة العلاقـات العامّة في بيان، الى انه بنتيجة التّحريّات والاستقصاءات، تمكّن قسم المباحث الجنائيّة المركزيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، من رصد عصابة تعمل على شراء عملات رقميّة من أشخاص في لبنان، بواسطة أحد أفرادها المتواجدين في الخارج، ويتم إرسال مبالغ ماليّة مزيّفة (دولارات أميركيّة مزيّفة) من قِبَل العصابة، مع أحد الأشخاص التّابعين لها، لتسليمها إلى الضّحيّة، مقابل العملة الرقميّة المباعة، لتكتشف الضّحيّة لاحقاً بأن المبالغ مزيّفة. وبنتيجة المتابعة الحثيثة، تمكّن القسم المذكور، من توقيف أحد أفراد العصابة، بالجرم المشهود، أثناء تسليمه مبلغ خمسين ألف دولارٍ مزيّفة -تمّ ضبطها- لأحد الضّحايا في محلّة الأشرفيّة، وتبيّن أنّه يُدعى: ح. ح. (من مواليد عام 1998، لبناني)، لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تُعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي صورته، وتطلب مِمَّن وقع ضحيّة أعماله، أو تعرّض لأعمال مماثلة، الحضور إلى القسم المذكور أو الاتّصال على الرقم: 422965/01 لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.