"النشرة": غارات إسرائيلية على طيردبا وبرج رحال وأنصار وعدلون

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في جنوب لبنان، بأنّ "الطّيران الحربي الإسرائيلي شنّ غارات استهدفت أطراف طيردبا، برج رحال، أنصار، عدلون، بين الغسانيّة وكوثريّة السّياد، وتقاطع بلدتَي باريش ومعركة".

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