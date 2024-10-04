التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال ‎نجيب ميقاتي وزير خارجية ‎ايران عباس عراقجي في السراي الحكومي وعرض معه الاوضاع الراهنة في ‎لبنان والمنطقة. وفي خلال الاجتماع عبّر الوزير الايراني عن حرص بلاده على لبنان ودعمه في وجه العدوان الاسرائيلي. وقال: "إن ايران ستقوم بحملة ديبلوماسية لدعم لبنان وطلب عقد اجتماع لمنظمة المؤتمر الاسلامي". ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان ومحاولات الجيش الإسرائيلي التوغل البري في الجنوب، في حين يواصل حزب الله استهداف الجنود الإسرائيليين وعمليات إطلاق الصواريخ التي وصلت إلى تل أبيب وحيفا.

كانت هذه تفاصيل خبر وزير خارجية إيران التقى ميقاتي: حريصون على لبنان وسنقوم بحملة دبلوماسية لدعمه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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