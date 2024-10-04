"حزب الله": قصفنا مدينة صفد واستهدفنا موقع رويسات العلم وقوة ‏لآليات وجنود العدو في سهل مارون الراس

أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن ‏لبنان وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، قصف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 08:20 من صباح يوم الجمعة 4-10-2024 مدينة ‏صفد المحتلة بصلية صاروخية.".

كذلك أعلن الحزب، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن ‏لبنان وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:00 من صباح يوم الجمعة 4-10-2024 قوة ‏لآليات وجنود العدو الإسرائيلي في سهل مارون الراس بقذائف المدفعية وأوقعوا فيهم ‏إصابات مؤكدة بين قتيل وجريح، واستهدفنا عند الساعة 11:24 من صباح يوم ‏الجمعة 4-10-2024 موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة ‏بقذائف المدفعية واصابوه إصابة مباشرة.".