أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 08:20 من صباح يوم الجمعة 4-10-2024 مدينة صفد المحتلة بصلية صاروخية.".
كذلك أعلن الحزب، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:00 من صباح يوم الجمعة 4-10-2024 قوة لآليات وجنود العدو الإسرائيلي في سهل مارون الراس بقذائف المدفعية وأوقعوا فيهم إصابات مؤكدة بين قتيل وجريح، واستهدفنا عند الساعة 11:24 من صباح يوم الجمعة 4-10-2024 موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية واصابوه إصابة مباشرة.".
كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": قصفنا مدينة صفد واستهدفنا موقع رويسات العلم وقوة لآليات وجنود العدو في سهل مارون الراس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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