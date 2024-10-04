أشار مكتب شؤون الإعلام في المديريّة العامّة للأمن العام في بيان، إلى أنّ "المدير العام للأمن العام بالإنابة اللّواء الياس البيسري التقى في مكتبه، السّفير الفرنسي في لبنان Hervé Magro، حيث تناول البحث الأوضاع العامّة في لبنان والحرب المستمرّة عليه، ودور فرنسا في كيفيّة تعزيز الجهود الدّبلوماسيّة الرّامية إلى وقف العدوان ومساعدة لبنان".

كانت هذه تفاصيل خبر البيسري بحث مع ماغرو بدور فرنسا بتعزيز الجهود الدبلوماسية لوقف العدوان ومساعدة لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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