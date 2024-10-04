سلام شكر سفيرة اليونان على موقف بلادها الداعم للبنان وشرح الحاجة لتأمين مساعدات للنازحين

لفت مكتب وزير الاقتصاد والتّجارة في حكومة تصريف الأعمال ​أمين سلام​، في بين، إلى أنّ "سلام استكمل نشاطه لمتابعة مبادرته الدّبلوماسيّة، بزيارة سفيرة ​اليونان​ لدى ​لبنان​ ديسبينا كوكولوبولو في مقرّ السّفارة في الرّابية، ضمن إطار التّحرّك تجاه الدّول العربيّة والإقليميّة، وإبقاء خطوط التّواصل مفتوحة لإطلاعهم عن قرب بمستجدّات الوضع الرّاهن، والوقوف على معطياتهم ودعمهم على الصّعد كافّة حيث أمكن؛ في ظلّ الاعتداءات الإسرائيليّة".

وتوجّه سلام بالشّكر للسّفيرة كوكولوبولو على "موقف اليونان الدّاعم للبنان للحدّ من موجة الاعتداءات العسكريّة الإسرائيليّة، كما على جهودهم الإنسانيّة في حشد دعم أوروبي لتقديم مساعدات طبيّة على المستوى المركزي والأوروبي، للمواطنين اللّبنانيّين الّذين أصيبوا ويحتاجون إلى العلاج جرّاء هذا العدوان، وعلى مساهمة الاتحاد الأوروبي ككل في كل الجهود الّتي يبذلها الاتحاد في دعم لبنان في هذه المرحلة الصّعبة، ومنها ما أعلن عنه ظهر الخميس من تقديم مساعدات إنسانيّة إضافيّة بقيمة 30 مليون يورو (33.1 مليون دولار)، ما يرفع إجمالي المساعدات الإنسانيّة المقدَّمة من الاتحاد الأوروبي للبنان إلى أكثر من 104 ملايين يورو (نحو 115 مليون دولار) هذا العام".

وأشار المكتب إلى أنّ "سلام شرح الوضع العام في البلد، لا سيّما الحاجة لتأمين مساعدات إنسانيّة وأماكن لائقة للأهالي الّتي تتعرّض مناطقهم للعدوان الإسرائيلي، وتلبية احتياجاتهم اليوميّة، باحثًا في سبل دعم وتجهيز أماكن الإيواء الّتي فتحت الأبواب لاستقبالهم من مدارس ومبان، لا سيّما فندق "كواليتي إن" في معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس، الّذي يقع على مساحة مليون متر في خدمة الأهالي النّازحين".

وذكر أنّ "من جانبها، شكرت السّفيرة سلام على زيارته، مرحّبةً بهذه الخطوة الوطنيّة، ومؤكدةً وقوف الدّولة والشّعب اليوناني إلى جانب الدّولة والشّعب اللّبناني، لا سيّما في العمل على خفض التّصعيد والتّوتّر في المنطقة وتقديم المساعدات الإغاثيّة حيث أمكن".