أفاد مراسل "النشرة" في البقاع، عن استئناف الطيران الحربي الإسرائيلي غاراته على منطقة البقاع مستهدفا بغارة مرتفعات جنتا شرقي بعلبك وغارة أخرى بلدة طاريا غربي بعلبك. بدوره، أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، عن "4 غارات استهدفت محيط جامع الجواد بين زبدين وميفدون في النبطية"، وغارة استهدفت بلدة قدموس وأخرى دير قانون النهر.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: غارات إسرائيلية طالت جنتا وطاريا بقاعا والنبطية وقدموس ودير قانون النهر جنوبًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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