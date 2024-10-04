قوى الأمن عممت صورة مواطنة مفقودة غادرت منزلها في القبّة ولم تعُد

عمّمت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، "بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة: رنين ناصر الكردي (من مواليد عام 1991، لبنانيّة)، الّتي غادرت، قرابة السّاعة التّاسعة من تاريخ 2024-10-2، منزلها الكائن في محلّة القبّة- شارع الأرز؛ ولم تَعُد لغاية تاريخه".

وطلبت في بلاغ، من الّذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، "الاتّصال بفصيلة القبّة في وحدة الدّرك الإقليمي على الرّقم 386184-06، للإدلاء بِما لديهم من معلومات".