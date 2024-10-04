كشف مصدر مقرّب من "حزب الله" لوكالة "فرانس برس"، أنّ "الأمين العام للحزب السيّد ​حسن نصرالله​ دُفن بشكل موقّت كوديعة في مكان سرّي، في انتظار توافر الظّروف الملائمة لتشييع جماهيري"، وذلك "خشيةً من تهديدات إسرائيليّة باستهداف المشيّعين ومكان دفنه".

كانت هذه تفاصيل خبر مصدر لـ"أ.ف.ب": نصرالله دُفن موقّتًا كوديعة في مكان سري بانتظار تشييعه جماهيريًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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