أدرعي: اغتيال قائد منظومة الإتصالات في "حزب الله" محمد رشيد سكافي في بيروت أمس

زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، بأنّ الجيش اغتال قائد منظومة الإتصالات في "حزب الله" محمد رشيد سكافي، بعد غارة جوّيّة نفّذها في منطقة بيروت أمس.

وأشار في تصريح، إلى أنّ "سكافي شغل منصب قائد منظومة الاتصالات منذ العام 2000، وكان مقرّبًا من كبار قادة "حزب الله"، وامتلك خبرةً وصلاحيّات واسعة في الحزب"، لافتًا إلى أنّ "سكافي كان يبذل جهودًا حثيثةً لتطوير اتصال متواصل بين الوحدات والمنظومات كافّة في "حزب الله"، بهدف الحفاظ على استمراريّة نقل المعلومات بشكل متواصل".