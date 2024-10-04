بزشكيان: تفاهمنا مع قطر للإفراج عن 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المحجوزة في الدوحة

أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان التوصل إلى تفاهم مع قطر، للإفراج عن 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المحجوزة في الدوحة.
ولفت بزشكيان، في حديث للتلفزيون الإيراني بعد عودته من الدوحة إلى طهران، إلى أننا "توصلنا إلى تفاهم جيد للإفراج عن 6 مليارات دولار من الأصول الإيرانية في قطر".
وأوضح أنه "خلال الحديث مع أمير قطر طرحنا قضايا وهموم الإيرانيين المقيمين، ووعدنا بحل هذه المشكلات، وإذا كانت هناك حاجة لمزيد من التنسيق، فنحن على استعداد لحل المشكلات بشكل كامل".
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