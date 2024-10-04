زعم وزير الدّفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، أن "حزب الله يتلقّى ضربات قاسية"، مشيرًا إلى أنّ "لدينا المزيد من المفاجآت في جعبتنا، بعضها قد حدث بالفعل".
ولفت، بعد زيارته الحدود الشّماليّة حيث أجرى تقييمًا للوضع مع كبار مسؤولي الجيش الإسرائيلي، إلى أنّ "العمليّة ستستمر حيثما كان ذلك ضروريًّا، لتدمير جميع البنى التّحتيّة الّتي خطّط "حزب الله" منها لتنفيذ هجمات"، مشدّدًا على "أنّنا سنحقّق حقيقة أنّنا في نهاية المطاف سنعيد المواطنين إلى منازلهم بأمان كما وَعدنا".
كانت هذه تفاصيل خبر غالانت: لدينا مزيد من المفاجآت وعمليتنا لن تتوقف قبل تدمير بنى "حزب الله" التحتية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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