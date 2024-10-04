غالانت: لدينا مزيد من المفاجآت وعمليتنا لن تتوقف قبل تدمير بنى "حزب الله" التحتية

زعم وزير الدّفاع الإسرائيلي ​يوآف غالانت​، أن "​حزب الله​ يتلقّى ضربات قاسية"، مشيرًا إلى أنّ "لدينا المزيد من المفاجآت في جعبتنا، بعضها قد حدث بالفعل".

ولفت، بعد زيارته الحدود الشّماليّة حيث أجرى تقييمًا للوضع مع كبار مسؤولي الجيش الإسرائيلي، إلى أنّ "العمليّة ستستمر حيثما كان ذلك ضروريًّا، لتدمير جميع البنى التّحتيّة الّتي خطّط "حزب الله" منها لتنفيذ هجمات"، مشدّدًا على "أنّنا سنحقّق حقيقة أنّنا في نهاية المطاف سنعيد المواطنين إلى منازلهم بأمان كما وَعدنا".