انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك خلال أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أمنية عاصم:

تراجع سعر الدولار خلال اسبوع بين 18 و31 قروش في 10 بنوك، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية أمس الخميس، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الدولار في 10 بنوك خلال أسبوع

البنك الأهلي المصرى: 48.29 جنيه للشراء، 48.39 جنيه للبيع، بتراجع 21 قرش للشراء والبيع.

بنك مصر: 48.29 جنيه للشراء، 48.39 جنيه للبيع، بتراجع 21 قرش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 48.33 جنيه للشراء، 48.43 جنيه للبيع، بتراجع 33 قرش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.29 جنيه للشراء، و 48.39 جنيه للبيع، بتراجع 21 قرش للشراء والبيع.

بنك البركة: 48.28 جنيه للشراء، 48.38 جنيه للبيع، بتراجع 22 قرش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 48.29 جنيه للشراء، 48.39 جنيه للبيع، بتراجع 26 قرش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 48.29 جنيه للشراء، 48.39 جنيه للبيع، بتراجع 21 قرش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 48.32 جنيه للشراء، 48.42 جنيه للبيع، بتراجع 18 قرش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 48.29 جنيه للشراء، 48.39 جنيه للبيع، بتراجع 33 قرش للشراء والبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 48.34 جنيه للشراء بتراجع 22 قرش، 48.44 جنيه للبيع، بتراجع 21 قرشا.