15 جنيها لكيلو الطماطم.. أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أمنية عاصم:

استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بأسعار أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد الخليج 365 أسعار عدد من أبرز أصناف الخضراوات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور

أسعار الخضروات

الطماطم: تتراوح بين 7 جنيهات و15 جنيها.

البطاطس: تتراوح بين 10 جنيهات و18 جنيها.

البصل الأبيض: يتراوح بين 9 جنيهات و17 جنيها.

البصل الأحمر: سجل 8 و11 جنيها.

الكوسة: تتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيها.

الباذنجان البلدي: يتراوح بين 6 و9 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي: يتراوح بين 12 جنيها و15 جنيها.

الفلفل الحامي البلدي: يتراوح بين 7 جنيهات و10 جنيهات.

الملوخية: تتراوح بين 4 و5 جنيهات.

الخيار الصوب: يتراوح بين 7 جنيهات و11 جنيها.

الخيار البلدي: يتراوح بين 6 جنيهات و9 جنيهات.

أسعار الفاكهة

عنب رومي أحمر: يتراوح بين 25 و 35 جنيها.

برتقال بلدي: يتراوح بين 4 و7 جنيهات.

الليمون البلدي: يتراوح بين 4 و8 جنيهات.

البطيخ: يتراوح بين 64 و80 جنيها الوزن من 8 إلى 10 كيلو.