4774 فرصة عمل بالمحافظات - التخصصات وطرق التقديم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أصدرت وزارة العمل، اليوم الجمعة، نشرة التوظيف نصف الشهرية التي تُعلن فيها عن فرص عمل جديدة في المحافظات تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص.

وقالت "العمل"، بحسب بيان، الجمعة، إنها تلقت طلبات جديدة من 96 شركة قطاع خاص في 15 محافظة لديها 4774 وظائف مٌتوفرة الأن في عددِ من التخصصات، منها لأصحاب القُدرات الخاصة "ذوي الهمم".

وجاءت فرص العمل الجديدة، برواتب مجزية تحدد حسب المقابلة وفقًا للحد الأدنى للأجور، فضلًا عن التأمين الصحي والاجتماعى.

وبحسب بيان الوزارة، فإن موعد التقديم على فرص العمل الجديدة سيكون خلال شهر أكتوبر 2024 الجاري، عن طريق مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر، أو مديريات العمل بالمحافظات، أو أرقام وعناوين الشركات المُرفقة مع هذا البيان، والموقع الرسمي لوزارة العمل على "الإنترنت".

وجاءت فرص العمل الجديدة في 15 محافظة، هي: القاهرة، والجيزة، والقليوبية،والغربية ،والدقهلية ،والشرقية،والسويس ،والفيوم ،ودمياط، والمنوفية، وبورسعيد، وجنوب سيناء، والوادى الجديد، وأسوان، وأسيوط.

وجاءت تخصصات فرص العمل، كما يلي:

- أخصائي تسويق

- مسؤول ائتمان

- محاسبين

- مسؤول شؤون إدارية

- أخصائي HS5

- مدير مالي

- مدير تسويق عقاري

- مدرسين

- أخصائي نظم معلومات

- مشرف تنجيد

- ليدي جارد – إناث

- مشرف عام

- مشرف موقع

- شيف حلواني

- كيميائي

- أخصائي تمريض

- أخصائي مشتريات

- صيدلي

- مساعد صيدلي

- مدخل بيانات

- بائعين

- مساعد شيف

- مقدم طلبات

- أخصائي تمويل

- أمين مخازن

- مهندسين كهرباء وميكانيكا واتصالات وإنتاج وجودة

- مهندس استشارات وتركيبات معدنية

- مهندس سينيور مكتب تنفيذي

- مشرفة أدوار

- مشرفة باص

- سكرتارية

- أعمال إدارية

- سائقين رخصة أولى وثانية وثالثة

- مندوبين مبيعات

- مراقبين جودة

- فنيين جميع التخصصات

- مشرفي إنتاج

- أفراد أمن

- عمال خياطة بكافة الأقسام

- عمال إنتاج

- عمال نظافة

- تخصصات أخرى

وضمت النشرة، مجموعة من الوظائف لذوى همم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالي عمالها من تلك الفئة، برواتب مجزية.