القبض على تشكيلات عصابية تورطت في سرقات بالجيزة والمحلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من القبض على ٨ أشخاص، من بينهم اثنان لهم معلومات جنائية سابقة، بعد تورطهم في سرقة مبلغ مالي. وقعت الحادثة حينما قاموا بإيقاف سيارة بها شخصان والتعدي عليهما في دائرة قسم شرطة الجيزة. وبعد التحقيقات، تم ضبط جزء من المبلغ المالي المسروق بناءً على إرشادات المتهمين.

وفي واقعة أخرى، تمكن رجال الأمن بمديرية أمن الغربية من تفكيك تشكيل عصابي مكون من ٣ أشخاص، بينهم اثنان لهم معلومات جنائية، تخصصوا في سرقات الدراجات النارية باستخدام أسلوب "قص الضفيرة". بعد مواجهتهم، اعترفوا بارتكاب ٦ وقائع سرقة، وتم استعادة الدراجات النارية المسروقة.

وفي قسم شرطة أول المحلة، تم القبض على عاطل له معلومات جنائية بعد قيامه بسرقة حقيبة تحتوي على مبلغ مالي من داخل سيارة. وبعد مواجهته، أقر بارتكاب السرقة وأرشد عن المبلغ المالي المستولى عليه.

جرى تحرير المحاضر اللازمة حيال كل واقعة وباشرت النيابة التحقيق.