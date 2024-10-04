الإسكان: إزالة مخالفات بناء وظواهر عشوائية بمدن جديدة - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، نتائج حملات إزالة مخالفات البناء والإشغالات والظواهر العشوائية بعددٍ من المدن الجديدة، بالتعاون مع الشرطة، والتي شملت مدن: الشروق و6 أكتوبر وسوهاج الجديدة، والنوبارية الجديدة.

وشدد وزير الإسكان على أن هناك تعليمات بمنع أي ظواهر عشوائية بالمدن الجديدة.

وفي هذا الإطار، أكد المهندس محمد السيد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، استمرار لجنة الإزالة فى التصدى لأعمال البناء المخالف ومواجهة جميع المخالفات بكل حسم، حيث تمكنت اللجنة من تنفيذ قرار إزالة لأعمال بناء مخالف بدور سطح أحد العقارات السكنية بالحى الرابع، لزيادة النسبة البنائية، بجانب اتخاذ الإجراءات اللازمة وإيقاف التعامل على العقار وإلزام صاحب المخالفة بتحمل نفقة الإزالة.

وفى سياق متصل، أشار رئيس جهاز الشروق، إلى مواصلة شن الحملات على المعدات الثقيلة والمركبات المخالفة بالتنسيق مع المرور، حيث أسفرت آخر الحملات عن التحفظ على 6 مركبات مخالفة عبارة عن 2 خلاطة، وسيارة قلاب، وسيارة ربع نقل إلقاء مخلفات، ومينى باص، وسيارة فان بيع مشروبات، وتم تحرير المحاضر للمخالفين.

وقال المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، إنه تم شن حملة مكبرة لتنفيذ عدد من قرارات الإزالة الصادرة بشأن بعض المخالفات البنائية، أسفرت عن إيقاف أعمال بناء مخالفة لمسطح غرف السطح بالقطعة رقم ٢٠٣ السياحية السادسة، والقطعة رقم ١٩٥ السياحية السادسة، والقطعة رقم ١٥١٧ منطقة ٢٠٠٠ قطعة، والقطعة رقم ٤٢٩ الحى الثالث المجاورة الثالثة.

وأضاف رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، أنه تم إيقاف أعمال لزيادة النسبة البنائية لمسطح غرف السطح بالقطعة رقم ١٣٠٨ الحى الثالث المجاورة السادسة، وإيقاف أعمال وقطع الكهرباء لتحويل البدروم إلى تجارى بالقطعة رقم ٣٩٣ الحى الأول المجاورة الثانية.

وأشار المهندس محمد مصطفى، إلى أنه تم شن حملة إشغالات أسفرت عن رفع الإشغالات والتعديات بالطريق العام بكل من محيط الحصرى، المحور المركزى، محور الكفراوى، محور جمال عبدالناصر، والتحفظ على ٨ مركبات "توك توك"، وعربة ربع نقل فرز، وكذلك التحفظ على 2 تروسيكل فرز.

وأضاف المهندس أشرف السماليجي، رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة، أن الإدارات المختصة بالجهاز بالتعاون مع شرطة التعمير، قامت بشن حملة أسفرت عن إيقاف أعمال مخالفة بإحدى قطع الأراضي بإبني بيتك.

وقال: قامت الحملة بوقف الأعمال المخالفة ومصادرة الأخشاب والمعدات ومواد البناء المستخدمة في المخالفة، واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالف، مطالباً أصحاب قطع الأراضي بعدم المخالفة حتى لا يتعرض المخالف للمساءلة القانونية وسيتم التحفظ علي المعدات لحين إنهاء آثار المخالفة.

وأكد المهندس شريف عبدالبديع، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، أن إدارات الجهاز المعنية تمكنت بمشاركة شرطة التعمير بالمدينة من تحرير عدد من المحاضر اللازمة ضد عدد من أصحاب القطع المخالفة التي تقوم بإلقاء مخلفاتها في غير الأماكن المخصصة لها وتشوين مواد بناء بالشوارع والممرات الموازية لها، مؤكداً استمرار التصدي للمخالفات بمختلف أنواعها.

وفي سياق متصل، قال عبد البديع، إنه تم شن حملة إزالة للمخالفات والإشغالات بعدد من مناطق المدينة والمتمثلة في (إشغال طرق وممرات ومساحات خضراء - سلع وخدمات مخالفة)، وتم التحفظ على المضبوطات بمعرفة شرطة التعمير، مؤكداً مواصلة حملات الإزالة لمواجهة كافة أنواع المخالفات والإشغالات والتعدي على حرم الطرق بالمدينة.

جدير بالذكر أن حملة الإشغالات بمدينة سوهاج الجديدة تم تنفيذها تحت إشراف المهندس شريف عبد البديع، رئيس الجهاز، وبمشاركة مسئولي الإدارات المختصة بالجهاز، والعميد أسامة الجمل - المشرف على شرطة التعمير للوجه القبلي، والمقدم حافظ سليمان - رئيس شرطة التعمير بمدينة سوهاج الجديدة.