لبنان - أكثر من 40 شهيدا خلال 3 أيام

القاهرة - كتب محمد نسيم - استشهد أكثر من 40 عامل إسعاف وإطفاء بنيران إسرائيلية خلال الأيام الثلاثة الماضية في لبنان، على ما أفاد وزير الصحة الخميس 3 أكتوبر 2024، ما يرفع عدد عمال الإسعاف والإنقاذ الذين استشهدوا منذ بدء التصعيد بين حزب الله وإسرائيل قبل نحو عام إلى 97.

وقال وزير الصحة اللبناني، فراس الأبيض، في مؤتمر صحفي "في الأيام الثلاثة الماضية سقط أكثر من 40 شهيدا في لبنان من العاملين في سيارات الإسعاف أو الإطفاء".

وأشار إلى أنّ "إجمالي عدد المسعفين وعمال الإطفاء الذين استشهدوا حتى الآن بلغ 97"، موضحا أنّ الحصيلة تتضمن مسعفين في هيئات رسمية تابعة للدولة وأخرى مرتبطة بحزب الله وأطراف لبنانية أخرى.

ومنذ بدء تبادل القصف بين حزب الله وإسرائيل عبر الحدود على خلفية الحرب على قطاع غزة ، استشهد 1974 شخصا بنيران إسرائيلية في لبنان، من بينهم 127 طفلا، على ما قال الوزير الأبيض، مشيرا إلى إصابة 9384 آخرين بجروح.

وأكد أنه "لا صحة للادعاءات الإسرائيلية بشأن استخدام المعابر البرية لأغراض عسكرية، أو وجود أسلحة في المستشفيات"، مؤكدا "تعرض أكثر من 10 مستشفيات لأضرار وخسائر نتيجة الغارات الإسرائيلية".

ودعا الوزير الأبيض "المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته إزاء الاعتداءات الإسرائيلية"، مشيرا إلى أن الحكومة اللبنانية "في تواصل مع المنظمات المعنية، وواجبنا ألا نبقى صامتين".

وأفاد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الصحافيين في جنيف الخميس بأنّ "في لبنان وحده استشهد 28 عاملا في مجال الصحة خلال الـ24 ساعة الماضية".

وقال "كنا نعتزم إرسال شحنة كبيرة من المعدات الطبية غدا إلى لبنان، لكن لسوء الحظ لم يعد بوسعنا فعل ذلك بسبب الإغلاق شبه الكامل لمطار بيروت".

وأعلنت إسرائيل في وقت سابق هذا الشهر أنها تنقل تركيزها من غزة، حيث تشن حربا مدمرة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، إلى لبنان لتأمين حدودها الشمالية.

ومنذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، يخوض حزب الله الذي يقول إنه فتح الجبهة مع اسرائيل إسنادا لغزة، مواجهات يومية ضد القوات الإسرائيلية عند الحدود اللبنانية ما دفع الآلاف للفرار من منازلهم على جانبي الحدود.

وهذا الأسبوع، أعلنت إسرائيل بدء عملية برية "محدودة" في جنوب لبنان، تزامنا مع تكثيف غاراتها الجوية في مختلف أنحاء البلاد.

المصدر : وكالات