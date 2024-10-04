"النشرة": غارات إسرائيلية على طريق عام البرغلية وبلدات شوكين والخيام ودبين

ذكر مراسل "​الخليج 365​" في جنوب لبنان، أنّ "الطّيران الحربي الإسرائيلي نفّذ غارةً استهدفت الطّريق العام في البرغلية". وأشار إلى أنّ "الطّيران الإسرائيلي شنّ أيضًا غارات على شوكين، الخيام، دبين، حي القلعة في بلدة حاروف لجهة بلدة الدوير، المنطقة بين صربا وعين قانا، تلة تبنا بين البيسارية وتفاحتا وقعقعية الصنوبر"، مبيّنًا أنّ "قصفًا مدفعيًّا إسرائيليًّا استهدف عيتا الشعب وكفركلا".

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