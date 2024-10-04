مشاهد الدمار الذي سببته الغارة الاسرائيلية على الضاحية الجنوبية أمس

أظهرت بعض الفيديوهات التي نشرها مواطنون، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، حجم الدمار الذي سببته الغارة الإسرائيلية العنيفة، مساء أمس، على الضاحية الجنوبية لبيروت. والتي زعمت وسائل إعلام عبرية أنها كانت تستهدف رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" السيد هاشم صفي الدين.

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