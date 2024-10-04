ميقاتي يلتقي وزير الخارجية الايراني في هذه الأثناء

استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي والوفد المرافق، في حضور الوزير السابق نقولا نحاس والسفير طرس عساكر.
ووصل وزير خاريجة إيران عباس عراقجي إلى مطار بيروت الدولي.
وعلى جدول لقاءات عراقجي زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في السراي الحكومي، ومن ثم يلتقي في الثانية بعد الظهر، رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة.
ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان ومحاولات الجيش الإسرائيلي التوغل البري في الجنوب، في حين يواصل حزب الله استهداف الجنود الإسرائيليين وعمليات إطلاق الصواريخ التي وصلت إلى تل أبيب وحيفا.
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