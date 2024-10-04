"يديعوت أحرونوت": إصابة مبنى في كريات شمونة بشكل مباشر بصاروخ أطلق من لبنان

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، عن "إصابة مبنى في كريات شمونة بشكل مباشر بصاروخ أطلق من لبنان".

وكانت قد أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، بأن "صفارات الإنذار تدوي في كريات شمونة ومحيطها بالجليل الأعلى".

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان ومحاولات الجيش الإسرائيلي التوغل البري في الجنوب، في حين يواصل حزب الله استهداف الجنود الإسرائيليين وعمليات إطلاق الصواريخ التي وصلت إلى تل أبيب وحيفا.