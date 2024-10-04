الجيش نعى الرقيب الأول الشهيد ماهر أحمد عويك والعريف الشهيد علي حسن قاسم

نعت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، الرقيب الأول الشهيد ماهر أحمد عويك الذي استشهد بتاريخ 3/10/2024 من جراء استهداف العدو الإسرائيلي دورية بقصف مدفعي أثناء قيامها بمهمة إخلاء مصابين.

وذكرت المديرية، أنه "من مواليد 7/8/1979 برج اليهودية – المنية الضنية، تطوع في الجيش بصفة جندي متمرن اعتباراً من 27/12/2008، حائز تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات، ومتأهل وله ثلاثة أولاد".

وأضافت "أقيم المأتم بتاريخ 3/10/2024 ووري الثرى في جبانة بلدة برج اليهودية - المنية.

كذلك نعت المديرية، العريف الشهيد علي حسن قاسم الذي استشهد بتاريخ 3/10/2024 من جراء استهداف العدو الإسرائيلي مركز خدمته، وهة من مواليد 1/10/1996 الصرفند – صيدا، تطوع في الجيش بصفة جندي متمرن اعتباراً من 1/1/2021، وحائز تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

يقام المأتم بتاريخ 4/10/2024 الساعة 11:00 ويوارى الثرى في جبانة بلدة الصرفند - صيدا.