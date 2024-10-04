أعلن "حزب الله" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزّة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشّريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على الاستباحة الهمجيّة الإسرائيليّة للمدن والقرى والمدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة فجر يوم الجمعة 2024-10-4، دبّابة "ميركافا" في محيط موقع المالكية بصاروخ موجّه؛ ممّا أدّى إلى اندلاع النّيران فيها وسقوط أفرادها بين قتيل وجريح".
وأشار في بيان ثاني، إلى أنّ "مجاهدي المقاومة الإسلاميّة استهدفوا أيضًا عند السّاعة 09:15 من صباح اليوم، مرابض مدفعيّة العدو في جنوب كريات شمونة بصلية صاروخيّة".
وفي بيان ثالث، أفاد الحزب بأنّ "مجاهدي المقاومة الإسلاميّة قصفوا عند السّاعة 10:20 من صباح اليوم أيضًا، قاعدة إيلانيا بصلية صاروخيّة".
كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": استهدفنا قاعدة إيلانيا ودبابة بمحيط موقع المالكية ومرابض مدفعية العدو بجنوب كريات شمونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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