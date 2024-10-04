يديعوت أحرونوت: إلقاء نحو 73 طنا من القنابل على مقر لحزب الله بالضاحية يعتقد أن صفي الدين كان فيه

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، عن "إلقاء نحو 73 طنا من القنابل على مقر لحزب الله بالضاحية الجنوبية يعتقد أن (رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم) صفي الدين كان فيه".

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