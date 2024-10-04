أقرّت الشرطة الإسرائيلية، بوقوع "خسائر كبيرة في الممتلكات إثر سقوط صواريخ بمناطق عدة في كريات شمونة والجليل الأدنى". كما أكدت اشتعال "حرائق في مواقع مختلفة في الجليل عقب إطلاق صواريخ من لبنان".

كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة الإسرائيلية: خسائر كبيرة بالممتلكات إثر سقوط صواريخ في كريات شمونة وحرائق في مواقع مختلفة بالجليل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.