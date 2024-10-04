قرقاش: زمن المليشيات كلف العرب كثيراً والمستقبل للأمن والسلام بمشروع عربي مستقل ومتصالح مع محيطه

أكد مستشار الرئيس الإماراتي الدبلوماسي أنور بن محمد قرقاش أن "زمن المليشيات بأبعاده الطائفية والإقليمية كلّف العرب كثيراً، وأثقل كاهل المنطقة، والآن المستقبل للأمن والسلام والازدهار، بمشروع عربي مستقل ومتصالح مع محيطه".
ولفت قرقاش، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنه "في ظل الحروب والأزمات التي تهدد الأمن العربي والإقليمي، لا خيار أمامنا إلا باستعادة مفهوم الدولة الوطنية واحترام استقلالها وسيادتها".
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