الدفاع التركية: تحييد 58 إرهابيًا نتيجة عمليات في شمالَي سوريا والعراق خلال7 أيام

أعلن مستشار العلاقات العامّة والإعلام في وزارة الدفاع التركية زكي آق تورك، أنّ "القوّات المسلّحة التّركيّة تمكنت من تحييد 58 إرهابيًّا، خلال عمليّات نفّذتها في شمالَي سوريا والعراق، خلال الأيّام الـ7 الماضية"، لافتًا إلى أنّ "عدد الإرهابيّين الّذين تمّ تحييدهم منذ بداية العام الحالي حتّى الخميس، بلغ ألفين و107".
وأوضح، في إحاطة إعلاميّة في أنقرة، بشأن سفينة "الريس عروج" الّتي ستتوجّه إلى الصومال، السّبت المقبل، للقيام بأنشطة بحث وتنقيب عن الطّاقة، أنّ "عددًا من قطع البحريّة التّركيّة سترافق السّفينة خلال رحلتها".
ومن المقرّر أن تباشر "الريس عروج" أعمال البحث السيزمي (بالموجات الزّلزاليّة) في 3 حقول، ضمن المنطقة الاقتصاديّة الخالصة للصومال.
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