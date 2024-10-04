"حماس" لمواطني الضفة والقدس: للنفير العام والمشاركة في "جمعة وقف العدوان على فلسطين ولبنان"

دعت "حركة المقاومة الإسلاميّة" (حماس)، المواطنين في عموم الضفّة الغربيّة والقدس، إلى "النّفير اليوم الجمعة "جمعة وقف العدوان على فلسطين ولبنان"، مع استمرار الاحتلال في حرب الإبادة الجماعيّة الّتي قاربت العام على أهلنا في قطاع غزة، وتصاعد الحملة الشّرسة الّتي يشنّها على محافظات الضفّة الغربيّة ومدينة القدس، وعدوانه الهمجي المتواصل على لبنان".

وأشارت في بيان، إلى أنّ "وفاءً وانتصارًا لدماء الشّهداء الزكيّة، ودعمًا لخيار المقاومة والصّمود، نهيب بشبابنا الثّائر في كلّ مدننا وقرانا ومخيّماتنا في الضفّة الغربيّة الأبيّة وحارات وأحياء مدينة القدس، للانتفاض والخروج في حشود واسعة، وتصعيد الاشتباك وعمليّات المواجهة في مختلف نقاط التماس؛ والانخراط في ملحمتنا الوطنيّة "معركة طوفان الأقصى" المباركة".

ولفتت الحركة إلى "أنّنا نشدّ على أيدي شعبنا الفلسطيني في كلّ ساحات الوطن وخارجه، وعلى يد الشعب اللبناني الشّقيق، الّذين يثبتون بصمودهم تشبّثهم بحقّهم واحتضانهم للمقاومة، وعدم الرّضوخ لكلّ محاولات الاحتلال للنّيل من عزيمتهم، عبر ممارسة كلّ أشكال البطش والظّلم بحقّهم".