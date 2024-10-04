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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 35 فلسطينيًا من بلدة بيت أمر بالضفة الغربية والان مع التفاصيل
الخليج 365 - متابعات
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 35 فلسطينيًا اليوم، خلال حملة دهم وتفتيش واسعة طالت بلدة بيت أمر بالخليل جنوب الضفة الغربية، تخللها اقتحام عدة منازل والعبث بمحتوياتها.
وفي قطاع غزة، تواصل القصف المدفعي والجوي المكثّف على منازل الفلسطينيين شرق مدينة غزة وعلى مخيمي البريج والنصيرات، مما خلف دمارًا واسعًا في ممتلكات الفلسطينيين.
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