قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 35 فلسطينيًا من بلدة بيت أمر بالضفة الغربية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - A picture taken from southern Israel near the border with the Gaza Strip on December 9, 2023, shows smoke rising during an Israeli strike in Gaza amid ongoing battles with the Palestinian Hamas militant group. (Photo by JACK GUEZ / AFP)

الخليج 365 - متابعات

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 35 فلسطينيًا اليوم، خلال حملة دهم وتفتيش واسعة طالت بلدة بيت أمر بالخليل جنوب الضفة الغربية، تخللها اقتحام عدة منازل والعبث بمحتوياتها.

وفي قطاع غزة، تواصل القصف المدفعي والجوي المكثّف على منازل الفلسطينيين شرق مدينة غزة وعلى مخيمي البريج والنصيرات، مما خلف دمارًا واسعًا في ممتلكات الفلسطينيين.

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