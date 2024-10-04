شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ممرا إنسانيا رئيسيا.. غارة إسرائيلية تقطع الطريق الدولي بين لبنان وسوريا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

بعد تحذيرات الخميس، نفذ الطيران الإسرائيلي غارات استهدفت فجر اليوم الجمعة محيط معبر المصنع اللبناني الحدودي، مما أدى إلى قطع الطريق الدولي بين لبنان وسوريا.

ويعتبر معبر المصنع الذي يقع في منطقة البقاع المعبر الأهم للعبور بين لبنان وسوريا. وهددت إسرائيل باستهداف المعابر المدنية بين سوريا ولبنان لاستخدامها من قبل “حزب الله”. كما طالب الجيش الإسرائيلي الخميس بتفتيش صارم للشاحنات على المعابر وفقا لـ “العربية”.

وبحسب المعلومات، شنت الطائرات الإسرائيلية غارات على الطريق الدولي بين معبري جديدة يابوس والمصنع. وتم استهداف الطريق بثلاثة صواريخ، ما أدى إلى تدمير أجزاء منها.

ولم تسجل أي إصابات بين النازحين السوريين واللبنانيين في المنطقة.

وقال وزير النقل اللبناني علي حمية إن ضربة إسرائيلية وقعت صباح اليوم الجمعة قرب معبر المصنع الحدودي مع سوريا مما أدى إلى قطع طريق يسلكه مئات الآلاف من الأشخاص للفرار من القصف الإسرائيلي في الأيام الماضية.

وأوضح حمية أن الضربة وقعت بعد المعبر الحدودي مباشرة لكنها داخل الأراضي اللبنانية. وذكر أنها أحدثت حفرة بعرض أربعة أمتار مشيرا الى أن “الطريق الذي يعد ممرا رئيسيا للحاجيات الانسانية وعشرات الآلاف من اللبنانيين الى سوريا باتت مقطوعا”.

والخميس، قال الوزير حمية إن جميع المعابر الحدودية تخضع لسيطرة الحكومة. وجاء ذلك بعد اتهامات إسرائيلية لجماعة حزب الله اللبنانية بتهريب الأسلحة من سوريا عبر معبر المصنع الحدودي.

واتهم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي الخميس جماعة حزب الله اللبنانية بتهريب الأسلحة من سوريا عبر معبر المصنع الحدودي.

وشهد معبر المصنع خلال الأيام الماضية عبور الآلاف من النازحين الذين اجتازوا الحدود من لبنان إلى الأراضي السورية، هربا من الغارات الإسرائيلية التي استهدفت لبنان.

وبحسب إحصاءات الحكومة اللبنانية عبر أكثر من 300 ألف شخص، الأغلبية العظمى منهم سوريون، من لبنان إلى سوريا خلال الأيام العشرة الماضية للفرار من القصف الإسرائيلي المتصاعد.

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