الرئاسة الفلسطينية تدين المجزرة الإسرائيلية في طولكرم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أدانت الرئاسة الفلسطينية المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلية الليلة، بحق الفلسطينيين في مخيم طولكرم بالضفة الغربية، والتي أسفرت عن استشهاد عشرات الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء، محملة حكومة الاحتلال، المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الجريمة البشعة.

ودعت الرئاسة، للتدخل الفوري لوقف المجازر الإسرائيلية، التي لن تجلب الأمن والاستقرار لأحد، بل ستجر المنطقة للمزيد من دوامة العنف، ولن تنجح بإجبار الشعب الفلسطيني على التنازل عن حقوقه المشروعة.

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