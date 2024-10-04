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الرئاسة الفلسطينية تدين المجزرة الإسرائيلية في طولكرم

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أدانت الرئاسة الفلسطينية المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلية الليلة، بحق الفلسطينيين في مخيم طولكرم بالضفة الغربية، والتي أسفرت عن استشهاد عشرات الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء، محملة حكومة الاحتلال، المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الجريمة البشعة.

ودعت الرئاسة، للتدخل الفوري لوقف المجازر الإسرائيلية، التي لن تجلب الأمن والاستقرار لأحد، بل ستجر المنطقة للمزيد من دوامة العنف، ولن تنجح بإجبار الشعب الفلسطيني على التنازل عن حقوقه المشروعة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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