استشهاد أربعة فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على وسط قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استشهد اربعة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح اليوم، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح، بانتشال الطواقم الطبية لأربعة شهداء من عائلة واحدة، بعد قصف من طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلهم في مدينة دير البلح، ترافق ذلك مع قصف مدفعي مكثف طال الخليج 365 الشرقية من وسط قطاع غزة.

في سياق متصل، أكد الهلال الأحمر الفلسطيني باستشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

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