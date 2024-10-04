استقرار أسعار النفط بعد القفزة الكبيرة بسبب تصريحات بايدن

استقرت أسعار النفط اليوم بعد القفزة الكبيرة التي سجلتها أمس إثر تصريحات الرئيس الأميركي عن وجود مباحثات مع تل أبيب بشأن إمكانية ضرب منشآت إيران النفطية، بحسب "روسيا اليوم".

وجرى تداول العقود الآجلة للخام الأميركي "غرب تكساس الوسيط" عند 73.55 دولارا للبرميل بزيادة طفيفة نسبتها 0.22%. في حين تم تداول العقود الآجلة لخام "برنت" عند 77.45 دولارا للبرميل بارتفاع طفيف نسبته 0.22% أيضا عن سعر التسوية السابق.

وأمس، أفادت فايننشال تايمز، بأنّ "أسعار النفط ترتفع إلى أعلى مستوى خلال شهر بعد تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن الرد الإسرائيلي على إيران".

هذا وأفادت وكالة "رويترز"، نقلًا عن 3 مصادر، بأنّ "وزراء من دول الخليج وإيران ناقشوا في الدوحة خفض التصعيد في الصراع بين إسرائيل وإيران".

ولفتت إلى أنّ "دول الخليج سعت لطمأنة إيران بشأن حيادها وسط مخاوف من أن يؤدي التصعيد لتهديد منشآت نفط بالخليج".

وكانت قد باغتت إيران إسرائيل الثلاثاء بإطلاق وابل من الصواريخ عددها 200 بشكل غير مسبوق واستهدفت العديد من الأهداف العسكرية الإسرائيلية، في وقت تهدد إسرائيل بمهاجمة إيران بعد الرد الإيراني على اغتيالات إسرائيل واعتداءاتها.