مجلس الأمن القومي التركي: نقف إلى جانب شعب لبنان وحكومته بمواجهة الاعتداءات غير الإنسانية

أعرب مجلس الأمن القومي التركي، عن إدانته إعلان إسرائيل للأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريس "شخصًا غير مرغوب فيه"، واصفًا القرار بأنّه "أحدث مثال على عدم احترام إسرائيل للقوانين".

وأعلن في بيان، عقب اجتماعه برئاسة الرّئيس التّركي رجب طيب أردوغان في المجمع الرّئاسي بالعاصمة أنقرة، "وقوف أنقرة إلى جانب شعب لبنان الشّقيق وحكومته، في مواجهة الاعتداءات الإسرائيليّة غير الإنسانيّة"، داعيًا الجهات الدّوليّة الفاعلة، وخاصّةً مجلس الأمن التّابع للأمم المتّحدة إلى "التّحرّك في أقرب وقت لوقف الهجمات الّتي توجّهها إسرائيل خارج الأراضي الفلسطينيّة، بهدف توسيع الصّراع في الشّرق الأوسط".

وشدّد المجلس على أنّه "ينبغي مواصلة الجهود الدّوليّة، وكذلك جهود تركيا الحثيثة، بشكل متزايد لوقف الإبادة الجماعيّة الّتي يتعرّض لها الشّعب الفلسطيني أمام أعين العالم أجمع منذ عام، وضمان وقف دائم لإطلاق النّار، وإرساء السّلام في فلسطين دون تأخير".

وبشأن عمليّات مكافحة الإرهاب، أكّد "استمرار الأنشطة الرّامية إلى تحييد التّنظيمات الإرهابيّة في الأراضي السّوريّة دون انقطاع"، مركّزًا على أنّه "لن يُسمح لأي مخطّط أو محاولة بفرض الأمر الواقع الّذي من شأنه الإضرار بالأمن القومي التّركي".