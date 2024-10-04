ذكرت المديريّة العامّة لأمن الدولة في بيان، أنّ "دوريّات لها في الشّمال جالت في المؤسّسات التّجاريّة برفقة مندوب من وزارة الاقتصاد والتّجارة، وتمّ تسطير محاضر ضبط بالمخالفين في ​المنية​، بسبب رفع الأسعار بصورة غير قانونيّة".

كانت هذه تفاصيل خبر أمن الدولة بالشمال جالت في المؤسسات التجارية وسطّرت محاضر ضبط في المنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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