بقرادونيان التقى بري: لضرورة وحدة اللبنانيين في المرحلة الحالية والتصدي لاستفزازات العدو

زار الأمين العام لحزب الطاشناق ورئيس كتلة نوّاب الأرمن النائب هاغوب بقرادونيان رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي، حيث بحث معه التحديات التي يواجهها لبنان والشعب اللبناني بسبب الهجمات الإجرامية المستمرة من قبل إسرائيل.

وعرض برّي مخاطر المرحلة الحالية والجهود التي يبذلها فيما يتعلق بالموافقة على وقف إطلاق النار وتنفيذ القرار رقم 1701 وانتخاب رئيسًا للجمهورية.

بدوره، قدّم الأمين العام لحزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان تعازيه بالأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله وأكّد أنّ "الشهية الإجرامية للعدو الإسرائيلي لا تقتصر على الحرب فقط على لبنان ولا على طائفة معيّنة فقط".

كذلك أشار بقرادونيان إلى "ضرورة وحدة اللبنانيين في المرحلة الحالية وضرورة التصدي لاستفزازات العدو"، مؤكدًا أولوية قيام الدولة في عملية تطبيق الدستور بدءًا بانتخاب رئيس الجمهورية.

كما تم التطرّق إلى معاناة مليون نازح والمبادرات المتخذة في هذا الصدد، ومن بينها مبادرة حزب الطاشناق والجمعيات الخيرية التابعة له، بالإضافة إلى مختلف الجمعيات الأرمنية للتخفيف من معاناة النازحين.