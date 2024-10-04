"النشرة": إصابات جراء استهداف سيارة إسعاف للهيئة الصحية قرب مستشفى مرجعيون

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في جنوب لبنان، بـ"سقوط إصابات، جرّاء استهداف الطّيران المسيّر الإسرائيلي لسيّارة إسعاف تابعة للهيئة الصّحيّة الإسلاميّة، بالقرب من مستشفى مرجعيون الحكومي".

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