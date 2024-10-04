رئيس عمليات الأمم المتحدة للسلام: قوات اليونيفيل بجنوب لبنان تلزم مواقعها رغم مطالبة إسرائيل لها بالتحرك

أكد رئيس عمليات الأمم المتحدة للسلام جان بيير لاكروا، أن القوة الموقتة للأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب لبنان (اليونيفيل) ما زالت في مواقعها، على الرغم من طلب إسرائيل منها الانتقال، وأن القوة توفر حلقة الاتصال الوحيدة بين جيشي الدولتين.

وقال لاكروا للصحافيين: "تواصل قوات حفظ السلام بذل قصارى جهدها للاضطلاع بتفويضها من مجلس الأمن، في ظل ظروف من الواضح أنها صعبة جداً". وأضاف أن هناك خطط طوارئ جاهزة للتعامل مع أي عواقب جيدة أو سيئة.

وأضاف "يتعين على الجهات احترام سلامة وأمن قوات حفظ السلام، وأودّ التأكيد على هذا".

وقال لاكروا إن قوات اليونيفيل ما زالت تمثل حلقة وصل بين لبنان وإسرائيل، ووصفها بأنها "قناة الاتصال الوحيدة".