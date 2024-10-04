غارة إسرائيلية استهدفت منزلًا في رميش وقصف على شيحين والضهيرة والجبين وعيتا الشعب

أغار الطيران المسيّر الإسرائيلي على منزل في بلدة رميش، وهي المرة الأولى التي تتعرض لها البلدة للاعتداءات.

وتعرضت أطراف بلدات شيحين، الجبين، الضهيرة وعيتا الشعب لقصف مدفعي معادي مركز.

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان ومحاولات الجيش الإسرائيلي التوغل البري في الجنوب، في حين يواصل حزب الله استهداف الجنود الإسرائيليين وعمليات إطلاق الصواريخ التي وصلت إلى تل أبيب وحيفا.