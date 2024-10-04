طالب الجيش الإسرائيلي سكان أكثر من 30 بلدة في جنوب لبنان بإخلائها فورًا والتوجه إلى شمال نهر الأولي. ووجه انذار إلى سكان القرى التالية في جنوب لبنان: "حنيه، السماعية، رشيدية، معشوق، البص، زقوق المفدى، شملاية، شبريحا، البرغلية، مخيم قاسمية، نبي قاسم، جبال البطم، عين بعال، البازورية، طير دبا، مزرعة شدعيت، برج رحال، صربين، بياض، بافليه، ظهر برية جابر، جبل العدس، بستيت، ارزون، شحور، السلطانية، دونين، تولين, تمريه، مجدل سلم، القصير، عدشيت القصير، دير سريان، دير ميماس، قليعة".

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي طالب سكان أكثر من 30 بلدة في جنوب لبنان بإخلائها فورا والتوجه إلى شمال نهر الأولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.