‏إيران في رسالة لواشنطن: أي هجوم إسرائيلي سيقابل برد غير تقليدي

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال مصدر إيراني مسؤول لقناة الجزيرة، اليوم الخميس، إن طهران وجهت عبر قطر رسالة إلى واشنطن، تناولت أوضاع المنطقة بعد الضربة الصاروخية الأخيرة إلى إسرائيل.

وبحسب المصدر الإيراني، فإن طهران أكدت في رسالتها غير المباشرة لواشنطن انتهاء مرحلة ضبط النفس من طرف واحد.

وأضاف، "أكدنا في رسالتنا لواشنطن أن ضبط النفس الفردي لا يؤمن متطلبات أمننا القومي".

وتابع، "رسالتنا لواشنطن أكدت أن أي هجوم إسرائيلي سيقابل برد غير تقليدي يشمل البنى التحتية".

كما تناولت الرسالة غير المباشرة لواشنطن الضرورة الإقليمية للجم إسرائيل وجنونها. وفق المصدر الإيراني.

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وبعد الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران على إسرائيل، يوم الثلاثاء الماضي، سرت تكهنات بأن إسرائيل قد تنفذ ما تهدد به منذ فترة طويلة وهو قصف المنشآت النووية الإيرانية.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، قد علق على الهجوم بأن "إيران ارتكبت خطأ فادحا وستدفع ثمنه"، فيما هددت إيران بـ"رد ساحق" إذا هاجمتها إسرائيل.

ونقل موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي، أمس الأربعاء، عن مسؤولين إسرائيليين، أن خيارات إسرائيل تشمل استهداف منشآت إنتاج النفط الإيرانية وغير ذلك من المواقع الإستراتيجية.

ويقول محللون في قطاع النفط وخبراء أمنيون إن إسرائيل قد تستهدف مواقع تكرير النفط الإيرانية وميناء النفط في جزيرة خرج، المنفَذ لنحو 90٪ من صادرات إيران من النفط الخام.

وبعد انيهار الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بعد أن سحب الرئيس الأميركي آنذاك، دونالد ترامب، بلاده منه في عام 2018، تخلت إيران في العام التالي عن القيود التي فرضتها على أنشطتها النووية.

المصدر : وكالات - عرب 48