بلينكن: التطبيع لن يتقدم دون إنهاء الحرب في غزة وإقامة دولة فلسطينية

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة تعمل مع الشركاء في الشرق الأوسط، وخارجه، من أجل إنهاء الصراع، والمعاناة في قطاع غزة .

وأضاف بلينكن، في مقال بمجلة فورين أفيرز الأميركية، أن التطبيع لن يتقدم دون إنهاء الحرب في غزة وتحديد مسار موثوق لإقامة دولة فلسطينية.

وذكر في مقاله: "روسيا انتقلت من كونها شريكا وثيقا لإسرائيل إلى تعزيز علاقتها مع حماس بعد 7 أكتوبر".

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وأشار إلى أن إدارة بايدن تعمل لإيجاد حل دبلوماسي يمكن إسرائيل ولبنان من العيش في أمان. وزاد، "إيران ووكلاؤها استغلوا الفوضى لإحياء طرق الاتجار غير المشروع بالأسلحة في المنطقة". وفق قوله

وأضاف، "روسيا زادت دعمها العسكري والفني لإيران وعجلت بالمفاوضات بشأن شراكة إستراتيجية". كما ادّعى أن إيران شيدت مصنعا للمسيرات في روسيا، وأرسلت لموسكو مئات الصواريخ الباليستية.

ونوّه إلى أن خروج إدارة ترامب من الاتفاق النووي كان سببا في تحرير برنامج طهران النووي، وكذلك تقويض أمن الولايات المتحدة وشركائها.

المصدر : الجزيرة نت