أفادت معلومات للـ"LBCI"، بأن "مركز الدفاع المدني في الحدث تلقى إتصالاً تهديدياً من الجانب الإسرائيلي بعد سلسلة الغارات على الضاحية طالباً عدم تحريك اي آلية بإتجاه الموقع المستهدف".

كانت هذه تفاصيل خبر "LBCI": مركز الدفاع المدني بالحدث تلقى إتصالاً إسرائيلياً بعد الغارات على الضاحية طالباً عدم تحريك اي آلية بإتجاه الموقع المستهدف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.