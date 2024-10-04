حمية: الغارة الإسرائيلية على معبر المصنع أغلقت طريقا يستخدمه مئات الآلاف للنزوح إلى سوريا

أكد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، أن "الغارة الإسرائيلية على معبر المصنع أغلقت طريقا يستخدمه مئات الآلاف للنزوح"، وذلك في تصريح لوكالة رويترز، مؤكدا قطع الطريق الدولي بين لبنان وسوريا.

وفجر اليوم، استهدف غارة إسرائيلية محيط نقطة المصنع الحدودية بين لبنان وسوريا، من دون وقوع إصابات، في حين أدت الغارة إلى قطع الطريق الدولي بين لبنان وسوريا.

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان ومحاولات الجيش الإسرائيلي التوغل البري في الجنوب، في حين يواصل حزب الله استهداف الجنود الإسرائيليين وعمليات إطلاق الصواريخ التي وصلت إلى تل أبيب وحيفا.