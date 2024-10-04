النشرة: سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت بلدات بقاعية بعد منتصف الليل

أفاد مراسل "النشرة" في البقاع، عن جولة جديدة من الغارات الإسرائيلية على البقاع بدأت بعد منتصف الليل، حيث اغار الطيران الحربي الاسرائيلي على بلدات طاريا، شمسطار، بعلبك، النبي شيت، الحوش وتل صفية.

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان ومحاولات الجيش الإسرائيلي التوغل البري في الجنوب، في حين يواصل حزب الله استهداف الجنود الإسرائيليين وعمليات إطلاق الصواريخ التي وصلت إلى تل أبيب وحيفا.