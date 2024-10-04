"يديعوت أحرونوت": إطلاق نحو 20 صاروخا من لبنان على حيفا وشمال إسرائيل

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، عن "إطلاق نحو 20 صاروخا من لبنان على حيفا وشمال إسرائيل". ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي الواسع على لبنان وإعلان الجيش الإسرائيلي بشأن القيام بعملية برية في الجنوب والتي يتصدى لها حزب الله ويؤكد جاهزيته الكاملة لمواجهة القوات الإسرائيلية. وإذ يواصل حزب الله استهداف تحركات جنود الجيش الإسرائيلي قرب الحدود اللبنانية الجنوبية، يكثّف عمليات إطلاق الصواريخ التي وصل مداها إلى تل أبيب.

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