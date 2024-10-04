شهيدان في غارة إسرائيلية فجرا على خربة سلم

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" عن سقوط شهيدين في غارة نفذها الطيران الإسرائيلي فجرا، على منزل في بلدة خربة سلم. ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان ومحاولات الجيش الإسرائيلي التوغل البري في الجنوب، في حين يواصل حزب الله استهداف الجنود الإسرائيليين وعمليات إطلاق الصواريخ التي وصلت إلى تل أبيب وحيفا.

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