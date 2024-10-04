"بلومبرغ": البنتاغون سينفق نحو 1.2 مليار دولار لصيانة السفن العسكرية في البحر الأحمر

نقلت وكالة "بلومبرغ" عن وثائق الميزانية الجديدة، أن "البنتاغون سينفق نحو 1.2 مليار دولار لصيانة السفن العسكرية في البحر الأحمر"، لافتةً الى أن "إنفاق البنتاغون سيشمل تجديد مخزون الصواريخ المعدة لصد هجمات إيران وحلفائها".

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